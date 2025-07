Un uomo di 30 anni è morto in incidente stradale avvenuto a Barano d'Ischia. Secondo le testimonianze il 30enne si trovava alla guida della sua moto e dopo averne perso il controllo, per cause ancora in via di accertamento, ha sbattuto violentemente contro il muretto di cinta di un terreno. Dopo essere stato soccorso l'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale isolano Rizzoli: le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Inutile tutte le cure mediche.