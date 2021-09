Ischia, la scuola non riesce ad accogliere tutti gli studenti: a rotazione una classe sarà in dad

La scuola non riesce ad accogliere tutti gli studenti per questo motivo una classe a rotazione sarà sempre in dad. È la condizione dell'istituto alberghiero Vincenzo Telese di Ischia dove non solo non ci sono abbastanza aule, ma dove il distanziamento risulta impossibile da rispettare. A "Morning News" interviene il preside della scuola, Mario Sironi: "Questa situazione si trascina da oltre 20 anni". Il dirigente scolastico spiega che non si tratta di un fatto nuovo: la situazione "già esistente" è stata peggiorata dalle conseguenze della pandemia.

"Facciamo doppi turni da sempre - fa sapere il preside - con la differenza che prima potevamo affollare maggiormente certi spazi. Adesso la necessità di mantenere il distanziamento, di sanificare gli spazi ha reso la situazione insopportabile da gestire", conclude.