Inzago (Milano), malore in piscina: 11enne soccorsa in arresto cardiaco

A Inzago (Milano) una ragazzina di 11 anni è in gravissime condizioni dopo aver avuto un malore in un parco acquatico. È stata soccorsa quando ancora si trovava in acqua. Non è chiaro se sia stata male mentre si trovava nella vasca o fuori e poi vi sia caduta dentro. Sul posto è giunto l'elisoccorso del 118 che, dopo le manovre di rianimazione, l'ha trasportata, in arresto cardiaco, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.