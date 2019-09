Insultò il carabiniere ucciso a Roma, insegnante riammessa a scuola a Novara

E' stata riammessa a scuola Eliana Frontini, l'insegnante di Novara finita nella bufera per il commento shock alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Si tratta di una decisione che "ci lascia perplessi", ha commentato il Sap, Sindacato autonomo di polizia. "Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza", aveva scritto su Facebook la docente.