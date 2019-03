"L'assistente arbitro in campo è una cosa impresentabile, è uno schifo vedere le donne fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro. E' una barzelletta della federazione". Lo "schifo", la "cosa impresentabile" sarebbe la guardalinee Annalisa Moccia, colpevole, secondo Sergio Vessicchio, il telecronista della partita di eccellenza in Campania tra il Sant'Agnello e l'Agropoli, di essere una donna.

Questa "brillante" telecronaca è già costata al giornalista, oltre a una valanga di critiche, la sospensione dall'ordine regionale. Da parte sua, però, nessuna marcia indietro, anzi. A tarda notte, probabilmente insonne per tutto il polverone suscitato in giornata, Sergio Vessicchio ha voluto ribadire con un tweet la sua posizione: "Ritengo personalmente che far arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato per molti motivi, quindi confermo il mio pensiero. Perchè tutti questi squallidi moralisti non fanno una battaglia per farle giocare insieme ai maschi? La vera discriminazione è questa". Se errare è umano, perseverare è davvero diabolico.