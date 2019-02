Insegnanti a lezione di esorcismo con un corso del Miur

Dal 6 all’11 maggio gli insegnanti italiani potranno partecipare al costo di 400 euro a un corso di " Esorcismo e preghiera di liberazione ". Il seminario, proposto dall' Istituto Sacerdos , è apparso nella piattaforma per l’aggiornamento professionale dei docenti “Sofia” del Ministero della Pubblica Istruzione . I professori iscritti al sito potranno prendere parte alle lezioni, per un totale di 40 ore.

In molti si sono chiesti perché ai docenti sia suggerito un corso simile per il loro percorso di aggiornamento professionale. La spiegazione del ministero non è tardata ad arrivare. Il corso è organizzato da un'ente esterno, l'Ateneo pontificio Regina Apostolorum, che essendo un’università, è accreditato automaticamente ai sensi della direttiva 170/2016. Dal Miur sottolineano che non c'è stato nessun finanziamento all'evento, che nasce su proposta dello stesso istituto promotore, senza la supervisione delle istituzioni nazionali.