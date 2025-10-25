Inneggia all'Isis sul web, 35enne arrestato nel Leccese

Avrebbe condiviso sul web contenuti sull'Isis e la Jihad islamica, anche manifestando apprezzamenti dopo alcuni attentati verso le truppe militari americane o accaduti in Francia, con indicazioni a compiere attacchi e suggerimenti sulle modalità di esecuzione. Per questo un 35enne è stato arrestato dalla polizia in provincia di Lecce sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda. L'uomo, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di istigazione a delinquere aggravata dall'apologia del terrorismo e dall'uso di strumenti informatici.