15 luglio 2021 15:12

Variante Delta, Gimbe: a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino

Il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 7-13 luglio, un netto incremento dei nuovi casi (+61,4%), che risultano essere addirittura sottostimati per via del calo del numero di tamponi. Scendono però ancora i ricoveri (-11,3%), le terapie intensive (-16%) e i decessi (-35,8%). Sul fronte vaccinale, Gimbe lancia l'allerta per il terzo trimestre: con la ventilata uscita di scena dei vaccini a vettore adenovirale, si rischia di poter contare solo su 45,5 milioni di dosi a mRna, la metà di quelle preventivate. E per quanto riguarda la variante Delta, preoccupa il fatto che oltre 2,2 milioni di over 60 esitino ancora a farsi vaccinare, ponendosi in situazione di rischio.