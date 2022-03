24 marzo 2022 13:32

Gimbe: tornano a crescere i contagi soprattutto al sud, ferme le percentuali di vaccinati

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 16-22 marzo, un netto incremento dei nuovi casi (502.773), con 38 Province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti. Il maggior incremento si registra al sud, mentre a nord-ovest, nord-est e centro si attesta al 30% e nelle isole al 17,7%. Salgono i ricoveri in area medica (+496) e calano, anche se in misura minore rispetto alla scorsa settimana, i ricoveri in terapia intensiva (-47). Diminuiscono i decessi (924). Di fatto ferme le percentuali di popolazione vaccinata con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (83,9%). Sono 6,96 milioni i non vaccinati, di cui 2,35 milioni di guariti protetti solo temporaneamente e 4,51 attualmente vaccinabili. Tasso di copertura terze dosi all’84% e solo 47.794 quarte dosi somministrate agli immunocompromessi.