17 marzo 2022 11:53

Covid, Gimbe: tornano a crescere i contagi ma calano le terapie intensive. Ferma la percentuale di vaccinati

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 9-15 marzo, un incremento dei nuovi casi (+379.792) a fronte di un lieve aumento dei tamponi (+8,4%). Salgono a 66 le province con incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-90), in area medica (-303) e i decessi (976). Non crescono le percentuali di popolazione vaccinata con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (83,8%). In Italia ci sono ancora 6,98 milioni di non vaccinati, di cui 2,39 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. Il tasso di copertura delle terze dosi all’83,5%, con nette differenze regionali, mentre sono 35.390 le quarte dosi somministrate agli immunocompromessi.