09 giugno 2022 13:43

Covid, Gimbe: giù intensive e ricoveri, ma rallenta il calo dei contagi

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 1-7 giugno, una diminuzione dei nuovi casi (121.726) in quasi tutte le regioni italiane, anche se in 22 province si registra un incremento percentuale, ma frena il calo dei contagi (-7,8%). In discesa gli indicatori ospedalieri e i decessi (392). Ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6% della platea). Gimbe definisce "ingiustificabili" le differenze regionali per la copertura con quarte dosi degli immunocompromessi (dal 7,7% della Calabria al 100% del Piemonte) e degli altri fragili (dal 4,7% della Calabria al 37,2% del Piemonte).