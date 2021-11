25 novembre 2021 14:37

Covid, Gimbe: crescono quasi ovunque i contagi, in aumento ricoveri e terapie intensive

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 17-23 novembre, un aumento dei nuovi casi che interessa tutte le regioni ad eccezione della Basilicata. Salgono anche le curve sul fronte ospedaliero (+627 ricoveri in area medica, +79 in terapia intensiva) e i decessi (+8,7%). Stabili a quota 127 mila le prime dosi somministrate nell’ultima settimana. In lieve aumento le somministrazioni quotidiane dei richiami di vaccino, ma per coprire le persone chiamate alla terza dose entro il 31 dicembre il ritmo dovrebbe salire a oltre 600 mila somministrazioni al giorno.