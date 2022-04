21 aprile 2022 12:01

Covid, Gimbe: contagi in calo, ma pesa la diminuzione dellʼattività di test

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 13-19 aprile, una netta riduzione dei nuovi casi (353.193 contro 438.751) in tutte le Regioni, su cui pesa il sensibile calo dell’attvità di testing. Sono 72 le province con incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti. Occupazione dei posti letto stabile in area medica (+7) e in riduzione nelle terapie intensive (-41). In calo I decessi (861). Invariate le percentuali di popolazione vaccinata con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (84,1%). 6,89 milioni di non vaccinati, di cui 2,69 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. Tasso di copertura terze dosi all’83,9%. Solo 80.554 quarte dosi somministrate agli immunocompromessi e 29.158 a over 80, ospiti Rsa e fragili della fascia 60-79 anni.