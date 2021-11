04 novembre 2021 13:35

Covid, Gimbe: calano i nuovi vaccinati e tornano ad aumentare i contagi

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 27 ottobre-2 novembre, un ulteriore aumento dei nuovi casi settimanali: da 25.585 a 29.841. L’incremento della circolazione virale si riflette anche sugli ospedali: salgono i ricoveri in area medica (+388) e in terapia intensiva (+44). Diminuiscono le somministrazioni (-5,1%) e i nuovi vaccinati scendono a circa 20mila al giorno. Secondo la fondazione, il lieve ma progressivo calo dell’efficacia vaccinale impone di accelerare sulla terza dose: 3,7 milioni di persone già nella platea a cui entro fine anno si aggiungeranno 7,4 milioni di over 60 e circa 748mila under 60 vaccinati con Johnson&Johnson.