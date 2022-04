28 aprile 2022 11:42

Covid, Gimbe: aumentano i casi, ragionevole abolire il Green pass ma non lʼobbligo di mascherina

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 20-26 aprile, un aumento dei nuovi casi in tutte le Regioni: 433.321 contro 353.193 della settimana precedente, con 11 Province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti. L'occupazione dei posti letto è stabile in area medica e in lieve calo nelle terapie intensive, ma aumentano i decessi (1.034). L’88,1% della platea ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l’86,5% ha completato il ciclo vaccinale. 6,89 milioni i non vaccinati, di cui 2,75 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. La circolazione del virus ancora molto elevata: secondo Gimbe è "ragionevole abolire il green pass, ma non l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e nei locali al chiuso, specie se affollati e/o poco aerati".