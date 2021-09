09 settembre 2021 12:11

Coronavirus, Gimbe: per la prima volta dopo 9 settimane contagi in calo

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 1-7 settembre, una diminuzione dei nuovi casi (-12,5%) dopo 9 settimane di aumento e un’ulteriore frenata negli ospedali: solo +1,3% di ricoveri in area medica e +3,5% in terapia intensiva. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, risulta stabile il numero di prime somministrazioni (730mila), ma aumentano le dosi di vaccino “in frigo” e ancora 3,16 milioni di over 50 sono senza copertura.