10 giugno 2021 12:23

Coronavirus, Gimbe: nellʼultima settimana crollano nuovi casi e decessi

Il monitoraggio della fondazione Gimbe conferma, nella settimana 2-8 giugno, la riduzione di nuovi casi (-31,8%) e decessi (-34,9%) e, grazie alla vaccinazione di anziani e fragili, l’ulteriore decongestione degli ospedali. Secondo il report, però, per vaccinare gli oltre 2,9 milioni di over 60 senza copertura, la prenotazione volontaria è ormai insufficiente. Gimbe invita quindi a valutare l'opportunità di riservare i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson agli over 50 per minimizzarne i rischi di trombosi.