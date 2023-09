Infermiera uccisa a Roma, resta in carcere presunto assassino

Resta in carcere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine, fermato perché accusato del femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa con più di venti coltellate lunedì in un palazzo a Roma dove viveva con la madre.

Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell'interrogatorio di garanzia nel penitenziario di Regina Coeli durante il quale Harrati si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha convalidato l'arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.