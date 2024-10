"Ingrata", infermiera critica su Facebook madre che non riconosce neonato: per lei procedimento disciplinare

Un'infermiera, in servizio nell'ospedale Perinei di Altamura, nel Barese, ha duramente criticato su Facebook la scelta di una madre che, come consente la legge, dopo aver partorito ha deciso di non riconoscere la bambina. In un post aveva infatti definito la donna "ingrata". L'infermiera dovrà però rispondere delle sue parole, costate per ora un procedimento disciplinare. Dovrà spiegare la proprio posizione davanti alla commissione disciplinare. Il presidente dell'ordine degli infermieri di Bari, Saverio Andreula, ha ricordato che l'infermiera "si è scusata e ha rimosso il post incriminato".