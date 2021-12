Incidenti sul lavoro, mezz'ora con il braccio incastrato in un macchinario: ricoverata operaia di 22 anni

Tgcom24

Un'operaia di 22 anni è rimasta per mezz'ora con un braccio incastrato in un macchinario per la lavorazione del pellame. E' successo in una conceria di Vallarsa, in Trentino. La giovane si è salvata, ma è stata trasferita in ospedale per le gravi fratture riportate. I colleghi l'hanno subito soccorsa e hanno allertato anche i carabinieri, che stanno verificando le misure di sicurezza adottate dall'azienda.