Incidenti sul lavoro, Landini: "Il sistema non funziona, va cambiato"

In merito agli incidenti sul lavoro e dopo la tragedia di Brandizzo, Maurizio Landini è convinto che questo sia "il momento non solo del cordoglio o della solidarietà, ma di fare i conti con la necessità di produrre un vero cambiamento".

Il segretario della Cgil ritiene sia necessario rivoluzionare "un sistema che non funziona. La logica dell'efficienza sulla pelle di chi lavora non è accettabile". Poi rileva come i numeri relativi agli incidenti sul lavoro non cambino: "Nel 2022 si sono registrati oltre mille morti, migliaia di malattie professionali e infortuni".