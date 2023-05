Incidenti stradali nel Perugino: quattro morti

L'incidente più grave è avvenuto nelle prime ore della mattina sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione

I tre giovani morti in località Torricella di Magione erano a bordo di un'auto sbandata e uscita fuori strada mentre percorreva il raccordo autostradale Perugia-Bettolle.Dopo essere finita fuori strada la vettura si è ribaltata in un campo. Dei quattro occupanti, tre sono morti e uno è in gravi condizioni.

L'auto sulla quale viaggiava il giovane morto a Gubbio è invece precipitata da un cavalcavia. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte dei

carabinieri. La vittima aveva 26 anni ed era residente nel comune umbro. L'incidente è avvenuto nei pressi di uno svincolo della statale 219 e non ha coinvolto altre vetture.