Incidenti stradali, frontale auto-camper nel Pavese: un morto

06 Set 2025 - 00:52
© ansa

Una vittima e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Pavese. Un'auto e un camper si sono infatti scontrati frontalmente sulla strada statale SS756 a Sannazzaro De' Burgondi: i due veicoli si sono ribaltati a seguito dell'impatto, con l'auto finita contro un cancello. Sul posto i soccorritori del 118, che hanno constato il decesso di un uomo. Una 35enne passeggera dell'auto è stata trasportata con traumi multipli in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Il conducente del camper, di 56 anni, è stato invece ricoverato al San Matteo di Pavia. 

