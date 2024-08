Incidenti stradali, decessi di pedoni: Lombardia maglia nera

Sono stati moltissimi gli investimenti avvenuti sulle strisce pedonali, dove la mancata precedenza ai pedoni comporta la decurtazione di otto punti dalla patente. "Va ricordato - ha osservato ancora l'Asaps - che con la mini sospensione della patente, ora all'esame del Senato, avverrà il ritiro immediato della patente per sette giorni per chi ha meno di 20 punti sulla patente o di 15 giorni se con meno di 10 punti. Sospensione raddoppiata in caso di incidente e aggravata in caso di lesioni o decesso del pedone".