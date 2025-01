Incidenti stradali, Cassazione: anche Autostrade deve risarcire il danno

Per la prima volta è stato sancito l'obbligo per Autostrade per l'Italia di provvedere al pagamento, insieme all'assicurazione del veicolo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un incidente stradale. Lo prevede un'ordinanza depositata dalla Corte di Cassazione. Il fatto riguarda un evento mortale in cui un'auto, dopo un tamponamento, era caduta nella scarpata adiacente la strada non protetta da un guardrail. La sentenza "è particolarmente rilevante perché la Cassazione ha di fatto attribuito alla Società Autostrade una responsabilità oggettiva, connotata da una colpa generica. E cioè che è obbligo della stessa controllare, nella sua veste di custode, la carreggiata e tutti gli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento", ha spiegato l'Associazione Diritti Utenti e Consumatori.