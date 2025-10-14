Incidenti sul lavoro: un operaio morto a Catania, un altro nel Maceratese

Ancora incidenti sul lavoro in Italia. Un operaio tunisino di 57 anni, rimasto gravemente ferito in un magazzino ad Ambelia (Catania), è morto in ospedale. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa quattro metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando. Il 57enne è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in coma. È poi deceduto nella notte nel reparto di Rianimazione. A Corridonia, nel Maceratese, un operaio italiano di 48 anni che lavorava in una cava è morto dopo essere stato sommerso da uno smottamento che ha travolto l'escavatore sul quale si trovava. I vigili del fuoco, dopo dieci ore di lavoro, hanno estratto il cadavere dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso.