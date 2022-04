Incidente sull'A21, 11enne sbalzato fuori dall'auto: il padre esce per soccorrerlo ma viene travolto, morti entrambi

Il padre travolto mentre cerca di soccorrere il figlio -

Secondo una prima ricostruzione (la dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia stradale), l'auto sulla quale viaggiava la famiglia francese è stata tamponata da una vettura. In seguito all'urto, particolarmente violento, il figlio di 11 anni è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il padre è subito sceso per cercare di soccorrerlo, ma è stato travolto da una terza vettura che nel frattempo stava percorrendo la stessa carreggiata.

Per il padre e il figlio purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Il tratto dell'A21 dove è avvenuto l'incidente è rimasto chiuso per il tempo necessario a soccorrere i feriti e a consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi incidentati; in mattinata la circolazione è ripresa regolarmente. Le 8 persone ferite sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Voghera e al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni non sembrano preoccupanti.

Fermato un automobilista

- C'è un fermo per l'incidente. Si tratterebbe di un automobilista italiano fermato nei pressi di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, dai carabinieri, che hanno operato in collaborazione con la polizia stradale di Alessandria. L'uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso: era alla guida dell'auto che ha travolto l'uomo e il figlio, dopo che il loro monovolume era stato tamponato da un'altra vettura, ed è fuggita.