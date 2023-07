Incidente sul Monte Bianco, recuperato alpinista senza vita

Dopo il salvataggio dell'alpinista tedesco illeso, raggiunto in elicottero, è stato recuperato in serata dai soccorritori il corpo senza vita del suo compagno di cordata morto in un incidente sul massiccio del Monte Bianco.

Approfittando di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, i soccorritori sono riusciti ad arrivare sull'Aiguille Noire de Peuterey, a 3.600 metri di quota: hanno liberato il corpo dalla corda a cui era legato per poi portarlo a valle. La cordata dei due alpinisti, che procedevano in discesa, era bloccata in quota da sabato, dato che il maltempo in quota impediva all'elisoccorso di intervenire. Il decesso dell'alpinista è dovuto a una caduta.