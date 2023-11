Incidente stradale a Ormelle (Treviso), auto finisce in un canale: due morti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno trasportato i feriti presso l'ospedale di Treviso.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23:40 lungo la Strada provinciale 49, in Via Roma. L'automobile è finita contro un terrapieno in cemento, dopo essere finita nel fossato che corre a bordo strada. I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza e in rinforzo da Conegliano, hanno messo in sicurezza l'auto e, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto le quattro persone a bordo.