Scontro frontale nel Bresciano, un morto e un ferito grave

Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra due auto avvenuto sulla strada provinciale SPbs236 a Montichiari, in provincia di Brescia. Lo scontro tra le vetture è stato frontale, e uno dei due conducenti è morto sul colpo. L'altro ha riportato invece un trauma all'addome ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso agli ospedali Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti, oltre all'elisoccorso, due ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine.