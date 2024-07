Tragico incidente stradale in Irpinia, morti quattro ventenni

Le vittime sono Roy Anthony Ciampa, Francesco Di Chiara, Mattia Cimamera e Bilal Boussadra. Quest'ultimo era il più giovane (19 anni) ed era anche il campione italiano di pugilato Under 22. Bilal frequentava il liceo scientifico, indirizzo sportivo "E. Fermi" di Sturno. Nonostante la sua giovane età, aveva già raggiunto numerosi e importanti traguardi. Recentemente era stato premiato dal Comune di Sturno per la vittoria nel Campionato Italiano di Pugilato Under 22, tenutosi a Mondovì. In quella occasione, gli era stata consegnata una targa di riconoscimento tra gli applausi di compagni, professori e del suo maestro Sandro Froncillo. Insieme a lui, hanno perso la vita i suoi tre amici, tutti ventunenni.