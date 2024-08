Incidente stradale nel Brindisino, si apre la portiera dell'auto e finisce in strada: muore 20enne | Forse un gioco finito male

Lorys Bellapianta è morto davanti agli occhi degli amici, sotto shock. La salma è stata trasportata presso il cimitero di Ostuni, a disposizione della Procura. Gli altri giovani sono stati ascoltati dai carabinieri di San Vito dei Normanni che indagano sull'incidente. Non ci sarebbero altre auto coinvolte.



Gli inquirenti non escluderebbero alcuna pista e hanno sentito anche alcuni testimoni che avrebbero visto l'auto procedere a slalom per le vie della località marina. E' possibile anche che lo sportello non fosse chiuso bene e che l'auto sia passata su una buca facendolo aprire; oppure che il giovane si sia sporto troppo dal finestrino in curva. Non si esclude, come detto, il gioco finito in tragedia. Le indagini sono coordinate dalla procura di Brindisi.