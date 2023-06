Incidente stradale a Brindisi, auto contro albero: morta una 60enne

Incidente stradale mortale nella provincia di Brindisi.

Una donna di 60 anni ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada lungo la bretella che collega San Vito dei Normanni e Mesagne, per poi schiantarsi contro un albero e capovolgersi. I soccorritori del 118 sono intervenuti, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.