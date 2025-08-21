Scontro frontale tra un'auto e un camion in Basilicata, due morti

Due persone sono morte in uno scontro frontale tra un'auto e un camion avvenuto sulla strada statale 655 Bradanica, nei prezzi di Melfi (Potenza). Si tratta di due donne, madre e figlia di 54 e 24 anni, provenienti dalla Puglia. A causa dell'incidente, secondo quanto ha reso noto l'anas, è attualmente chiuso un tratto della statale 655 in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le forse dell'ordine, il personale del 118 e le squadre Anas. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autista del mezzo pesante è rimasto illeso.