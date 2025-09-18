Parma, auto contro camion fermo in A1: morto il conducente di 70 anni

Un automobilista di 70 anni è morto in un incidente stradale sulla A1, dopo aver sbandato con la sua auto ed essersi schiantato contro un camion in sosta. L'impatto è avvenuto tra Parma e Ponte Taro, all'altezza del chilometro 103. Ferita in maniera grave la moglie di 67 anni, che era sul lato passeggero. Sul posto sono giunte le squadre del 118 e la polizia stradale per i rilievi. Il traffico procede ora su due corsie mentre si sono formati cinque chilometri di coda in direzione Milano.