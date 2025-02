Stezzano (Bergamo), maxi scontro tra sette veicoli: un morto

Un uomo di 33 anni è morto in un incidente stradale che ha coinvolto sette veicoli sulla statale 470 "della Valle Brembana", all'altezza del Comune di Stezzano (Bergamo). L'uomo viveva proprio a Stezzano e viaggiava con accanto la sorella, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Ferite anche altre due persone, una estratta dall'abitacolo della propria auto dai vigili del fuoco. All'origine dell'incidente ci sarebbe, secondi i primi rilievi, un sorpasso azzardato.