"Sono veramente stanca di leggere tutte queste cattiverie gratuite, abbiate rispetto". Alessandra Calderaro, la madre di Lorenzo Benin, uno dei tre ragazzi morti (gli altri due sono Camilla Copparoni e Riccardo Provasi) all'alba di domenica nell'incidente di Senago (Milano) ha preso posizione contro i "leoni da tastiera" che giudicano e oltraggiano la memoria di suo figlio in commenti online. Lo ha fatto sfogandosi con un lungo post su Facebook. "Sto pensando che sono veramente stanca di leggere tutte queste cattiverie gratuite, avete una vita?", ha scritto.

