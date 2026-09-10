Incidente stradale nel Reggino, tre morti e un ferito

È di tre morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di giovedì 10 settembre lungo la Jonio-Tirreno, la strada statale 682, all'altezza del km 3,200 in direzione Rosarno, nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Sul posto stanno operando le squadre Anas e le forze dell'ordine per la messa in sicurezza dell'area e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.