Incidente stradale a Treviso, morto anche il terzo passeggero

È morto anche il terzo passeggero rimasto coinvolto nell'incidente stradale di Ormelle, in provincia di Treviso.

Il 26enne Davinder Kumar, di origini indiane, è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate quando l'auto guidata da un amico 27enne era finita in un canale di scolo parallelo alla carreggiata. A bordo della vettura c'erano quattro persone.