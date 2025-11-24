Logo Tgcom24
Rovigo, operaio travolto da muletto: morto 47enne

L’uomo stava lavorando in un’azienda di materiale plastico quando il mezzo lo ha travolto

24 Nov 2025 - 00:29
© Ansa

© Ansa

Incidente mortale sul lavoro a Sant'Apollinare, in provincia di Rovigo. Un operaio di 47 anni, per ragioni ancora da chiarire, è rimasto schiacciato da un muletto mentre stava operando all'interno di un'azienda che tratta materiale plastico. La squadra dei vigili del fuoco di Rovigo è arrivata sul posto con il supporto dell’autogru per liberare il lavoratore. Nonostante l’intervento dei soccorritori, il medico del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. 

