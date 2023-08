Incidente sul lavoro a Ragusa, muore folgorato da scarica elettrica

Incidente sul lavoro nel Ragusano, un uomo è morto folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in località Scoglitti, frazione di Vittoria.

La vittima è Vincenzo Zangari, volontario della Protezione civile del comune di Vittoria. La vittima è stata colpita da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo. Sulle cause della tragedia indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Vincenzo Zangari aveva 59 anni, lascia la madre, la moglie e due figlie.