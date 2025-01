Incidente sul lavoro a Vicoforte Mondovì (Cuneo), operaio muore folgorato

Incidente sul lavoro in un allevamento nelle campagne di Vicoforte Mondovì, in provincia di Cuneo. Un operaio, autista di un mezzo d'opera in un'azienda agricola è morto folgorato vicino a un capannone. L'uomo, di nazionalità serba, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava su un mezzo all'interno della struttura. A dare l'allarme e a chiedere i soccorsi sono stati i titolari dell'azienda. Sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.