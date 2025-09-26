Muore a 24 anni cadendo da cavallo durante il lavoro: tragedia in un allevamento nel Biellese

Una tragedia ha colpito il comune di Cossato, in provincia di Biella, dove una giovane donna di 24 anni ha perso la vita durante il suo turno di lavoro in un allevamento di cavalli. L'incidente si è verificato nella cascina San Grato, nota per le sue attività di addestramento e cura degli equini. La vittima, Carola Dettoma, residente a Lessona, sarebbe stata impegnata in operazioni di routine quando, secondo una prima ricostruzione, è caduta da cavallo oppure sarebbe stata colpita dall'animale in modo violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto poco dopo, a causa di un arresto cardiaco presumibilmente conseguente al trauma subito. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire esattamente la dinamica per comprendere se si sia trattato di un tragico errore, di un'imprudenza o di un improvviso comportamento dell'animale.