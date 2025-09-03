Logo Tgcom24
Incidente sulla Catania-Ragusa, morti due anziani di Malta

03 Set 2025 - 23:06
© Carabinieri

© Carabinieri

Una coppia di anziani di Malta è morta in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 194 Catania - Ragusa, nel Siracusano. Le vittime erano su una vettura che si è scontrata con un autocarro che viaggiava in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi delle due vittime dalle lamiere, il personale dell'Anas e del 118. I vigili del fuoco. Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.  

incidente
catania

