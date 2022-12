Incidente nel Pavese, auto contro pulmino: ferite sette persone

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale nel Comune di Gambolò (Pavia), in Lomellina, dove un pulmino è finito contro un'auto.

Il pulmino, su cui viaggiavano in cinque, è uscito di strada ribaltandosi. Sulla vettura c'erano padre e figlio. Tutte le persone coinvolte sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ambulanza all'ospedale di Vigevano (Pavia) per cure e accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.