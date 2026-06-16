L'INCIDENTE POCO DOPO LA MEZZANOTTE

Como, auto cade nel lago: grave una donna, un uomo disperso

La donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri stanno cercando l'uomo che era con lei

16 Giu 2026 - 07:59
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© ansa

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Nella notte tra lunedì e martedì un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta, invece, disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso. 

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