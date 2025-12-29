Incidente a Montecreto, motociclista perde la vita dopo lo scontro con un'auto

Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Montecreto, sull'Appennino modenese. L'uomo è rimasto coinvolto in una collisione con un'automobile verificatasi intorno alle 16. Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Nello stesso incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, entrambe di circa cinquant'anni e a bordo dell'auto. Le loro condizioni sono state giudicate lievi.