Inchiesta urbanistica Milano, Riesame: "Corruzione con il contributo di Tancredi"

C'è stato un "mercimonio della funzione pubblica" tra l'allora presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella, con il "contributo" dell'allora assessore del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, e che configura il reato di "corruzione impropria" con la "vendita della funzione" pubblica, "messa a libro paga". Lo scrive il Tribunale del Riesame nelle motivazioni depositate per i tre indagati nell'inchiesta sull'urbanistica, ai quali ha applicato misure interdittive, al posto dei domiciliari. Nel provvedimento a carico dell'ex assessore i giudici parlano della sua "elevata attitudine criminale".