Inchiesta Liguria, Aldo Spinelli patteggia pena a tre anni e due mesi

Aldo Spinelli, imputato nell'inchiesta per corruzione in Liguria, ha concordato con la procura di Genova una pena a tre anni e due mesi e la confisca di 400mila euro, oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione. Adesso il giudice dovrà fissare un'udienza. Anche l'imprenditore ha dunque scelto la via del patteggiamento, come prima di lui avevano fatto l'ex governatore Giovanni Toti e l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.