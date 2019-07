Inchiesta affidi illeciti, Tribunale di Bologna "riabilita" padre

Un padre è stato "riabilitato" dal Tribunale di Bologna a seguito dell'inchiesta "Angeli e demoni" su presunti affidi illeciti in Val d'Enza. I giudici hanno revocato l'ordine di allontanamento dalla casa familiare. Allo stesso tempo, "venute meno le ragioni di pregiudizio", è revocato anche l'affidamento dei tre figli al Servizio sociale, così come la regolamentazione dei loro rapporti con il padre in forma protetta.